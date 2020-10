Jessie J propagiert gerne mal für mehr Selbstliebe – so auch jetzt wieder. Die Sängerin schrieb via „Instagram“-Story: „Ich weiß nicht, wer das lesen muss, aber hör auf, dein Glück in anderen Menschen zu suchen.“

Mit anderen Worten: Dein Glück findest du nur in dir selbst.

Übrigens: Jessie J und Channing Tatum sind getrennt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos