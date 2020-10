Joe Satriani über Eddie Van Halen: „Der Größte unserer Generation“

Mit Eddie Van Halen hat die Rockwelt am 06. Oktober einen der innovativsten Gitarristen der Musikgeschichte verloren. Mit 65 Jahren erlag er seinem Kehlkopfleiden. Gitarrist Joe Satriani ist einer von vielen, die von Van Halen beeinflusst und geprägt wurden.

Im Gespräch mit „Billboard“ erinnerte er sich an die Rocklegende. Für ihn wer er „der Retter“ und „die rechte Hand des Untergangs“, aber immer auch „mit einem Lächeln und Swagger. Es war einfach so gut. Mein Vertrauen in die Musik wurde noch einmal erneuert, nur weil ich ihn spielen hörte.“ So schaffte er es wie niemand sonst „das Herz und die Seele und die Persönlichkeit“ in jeden Teil der Musik stecken. Weiter sagte Satriani: „Ich hoffe, er wird als der Größte unserer Generation in Erinnerung bleiben.“

Joe Satriani hat Eddie Van Halen so sehr veerhrt, schaffte es aber nie, gemeinsam mit ihm auf der Bühne zu stehen. Er hatte es öfter telefonisch und per Mail probiert, erhielt aber nie eine Antwort.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos