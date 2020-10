Johannes Strate braucht Kaffee am Morgen

Viele kommen ohne den ersten Kaffee am Morgen gar nicht in die Gänge. So auch Johannes Strate.

Der „Revolverheld“-Frontmann teilte in seiner „Instagram-Story“ zwei Fotos, auf denen er mit grauem Pullover und blauer Weste scheinbar in einem Café sitzt. Auf dem ersten führt er die Tasse Kaffee zum Mund und guckt ganz grummelig. Dabei schrieb er: „Vor dem ersten Kaffee …“ Auf dem zweiten Foto guckt der 40-Jährige zufrieden, weil er den Kaffee trinkt. Das Foto betitelte er mit: „… nach dem ersten Schluck.“ Für sein Outfit rechtfertigte er sich: „Ja, mir ist kalt. Ja, das ist eine Funktionsweste. Die hat mir die Michael Stich Stiftung geschenkt, deswegen ist es ok! Außerdem Sport und so. Schluss jetzt.“

Am 23. September feierten die Jungs von „Revolverheld“ übrigens ein Jubiläum. An dem Tag vor 15 Jahren haben sie nämlich ihr erstes Album veröffentlicht.

Foto: (c) Sony Music / Benedikt Schnermann