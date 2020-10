John Frusciante schreibt neue Musik mit den „Red Hot Chili Peppers“

John Frusciante hat über seine Rückkehr zu den „Red Hot Chili Peppers“ gesprochen. Das Erfolgs-Quartett schreibt bereits neue Musik zusammen.

Im Interview mit „Double J“ sprach der Musiker darüber, wie es für ihn war, zu der Band zurückzukehren, von der er sich vor über zehn Jahren getrennt hatte. Er sagte: „Das ist, als würde man zu seiner Familie zurückkehren. Ich fühle mich extrem wohl. Es ist so, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Als wir angefangen haben zu spielen, haben Chad und ich zum Beispiel unsere ganz eigene Kommunikation auf eine ganz neue Art zusammengestellt. Insgesamt fühlen wir uns alle so wohl, wie es war und so hat sich das gleich zu Beginn angefühlt.“

Ein Gitarrist kommt zurück, einer geht für immer. Im August trauerten die „Red Hot Chili Peppers“ um ihren ehemaligen Gitarristen Jack Sherman, der im Alter von 64 Jahren verstorben ist.

