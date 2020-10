Jon Bon Jovi trinkt gerne seinen eigenen Wein

Jon Bon Jovi ist nicht nur Musiker, sondern auch Familienvater und ein ausgezeichneter Winzer.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet der 58-Jährige, ob er sich schon einmal mit seinem eigenen Wein „Hampton Water Rosé“ betrunken hat. Dazu sagte er: „Na klar! Zuletzt in der vergangenen Woche. Es gab nicht mal einen konkreten Anlass dafür. Es ist einfach guter Wein, wir trinken ihn häufig.“ Auf die Frage, ob er weitere Pläne in dieser Richtung hat, sagte er: „Der Weinanbau ist eigentlich das Business meines Sohns Jesse. Ich bin nur die moralische Unterstützung. In die Breite expandieren wollen wir gerade nicht, wir denken eher über eine größere Auswahl an Rosé-Weinen nach. Und jetzt, wo wir unsere landesweite und internationale Präsenz auf den Märkten ausgebaut haben, stehen ohnehin eine Menge Aufgaben an, bevor wir uns mit neuen Sorten beschäftigen können. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns.“

Jon Bon Jovi hat übrigens viele gemeinsame Projekt mit seiner Frau Dorothea und möchte das auch ausbauen.

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos