Jon Bon Jovi über das Ende seiner Schauspielkarriere

Jon Bon Jovi hatte die Qual der Wahl: Schauspielerei oder Musikkarriere? Er entschied sich für letzteres. Der Gründer und Frontmann von „Bon Jovi“ wirkte in den 1990er Jahren und frühen 2000er Jahren in mehreren Filmen mit. Sein letzter Auftritt war 2001 in dem Film „New Year´s Eve“.

Im Gespräch mit „Karson & Kennedy Talk with Famous People“ erzählte er jetzt: „Ich habe es vor einigen Jahren irgendwie aufgegeben. Hollywood sagte mir, der Grund, warum du nicht die großen Rollen bekommst, ist, dass du jedes Mal, wenn du einen Funken bekommst, für ein Jahr auf Tour bist und keiner von uns in einen Kerl investieren will, der immer weg ist und ich war so: ‚Ich habe einen Tagesjob!‘“

Jon Bon Jovi ist übrigens auf dem Boden geblieben.

Foto: (c) Charles Berch / PR Photos