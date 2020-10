Jorge González: „Ich polarisiere – besonders bei den Homosexuellen“

Jorge González ist aus der deutschen TV-Landschaft kaum noch wegzudenken, polarisiert aber ausgerechnet bei Homosexuellen… Das verriet er in einem Interview mit der „Gala“.

Der 53-Jährige sagte er: „Ich bin Mulatte. Ich bin Latino. Ich bin gay. Frauen mögen mich, ihre Ehemänner akzeptieren mich. Ich polarisiere. Besonders bei den Homosexuellen.“ Denn gerade in der Community stößt er teilweise auf Kritik. González fuhr fort: „Was die Medien toll finden, findet die Gay-Szene auf einmal blöd. Dort herrscht oftmals der Wunsch ‚hetero-like‘ aufzutreten, was den Choreografen in mir aber stört. Ich wünsche mir, dass es wieder bunter zugeht und Akzeptanz für alle da ist.“

Sein Durchbruch im Fernsehen war laut González übrigens reiner Zufall. Er habe sich aus Spaß bei „Germany’s Next Topmodel“ als Juror beworben, nachdem ein befreundeter Designer eine Absage auf die Position erhalten habe. Jorge gab zu: „Ich kannte die Show gar nicht.“

Foto: (c) RTL / Robert Grieschek