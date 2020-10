Joris und die Clubkonzerte

Nach dem Festival-Sommer folgt der Clubkonzert-Herbst – eigentlich. Doch dieses Jahr ist alles anders und Konzerte müssen weiterhin ausfallen. Auch Joris ist traurig darüber, macht aber auf die Veranstaltungsorte aufmerksam.

In einem „Instagram“-Beitrag schreibt der Sänger: „Oktober und Clubkonzerte – das gehört doch zusammen. Markiert mal euer liebstes Konzerthaus, damit keins in Vergessenheit gerät. Haltet durch und bleibt gesund. Nur die Musik.“ Dabei schwelgt er in Erinnerungen und postet ein Foto eines Fotobuches. Auf der aufgeschlagenen Seite steht er im Capitol in Hannover auf der Bühne.

Foto: (c) Hanzh Chang / Sony Music