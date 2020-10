Jürgen Drews macht die Coronakrise schwer zu schaffen

Jürgen Drews leider ziemlich unter der Corona-Pandemie.

In der „ZDF“-Sendung „Volle Kanne“ gestand der 75-Jährige: „Es nervt mich total! Ich neige nicht zu Depressionen, aber ich habe gemerkt, dass es mich im ersten halben Jahr dann doch erwischt hat. Ich saß da und Ramona sagte: ‚Was ist mit dir los?‘ Ich sagte ihr: ‚Du, ich komme überhaupt nicht mehr in Schwung.‘ So allmählich kommt es jetzt wieder…“

Doch ausgerechnet jetzt rauscht Europa auf den nächsten Lockdown zu. Bleibt zu wünschen, dass Jürgen Drews mit dem neu aufgekommenen Schwung weiterhin heiter bleibt.

Foto: (c) MCS / Manfred Esser