Jürgen Vogel ist sich nicht sicher, ob Menschen aktuell im Kino lachen wollen

Jürgen Vogel ist nicht sicher, ob gerade die Zeit für Lachen im Kino ist.

Vor dem Hintergrund, dass die Kinos in Coronazeiten schwere Zeiten durchmachen sagte der 52-Jährige im Interview mit „ntv“: „Jetzt sind wir aktuell sogar wieder bei einer 60-Prozent-Belegung. Das ist eigentlich schon ganz gut. Zudem hat man momentan ein bisschen weniger Konkurrenz, weil weniger Filme starten. Ob die Leute jetzt gerade lachen wollen, das weiß ich allerdings nicht. Aber wahrscheinlich schon.“

Seit Donnerstag (08.10.) ist Vogel in der Komödie „Es ist zu deinem Besten“ an der Seite von Heiner Lauterbach und Hilmi Sözer in den Kinos zu sehen. Als väterliches Trio mischen sie sich in die Beziehungen ihrer Töchter ein.

