Julia Michaels: Erstes Album und erste gesunde Beziehung

Liebe ist das vorherrschende Thema auf dem Debütalbum von Julia Michaels. Die Sängerin selbst ist aktuell in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Kollegen JP Saxe und das spiegelt sich auch auf der Platte wider.

Dem „Billboard Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Dieses Album handelt sehr von dieser neuen Beziehung und davon, verliebt zu sein und ihn einer Beziehung zu sein, die sich leicht und nett und sicher und stabil anfühlt. Und nicht vergiftet und dramatisch, wie man denkt, dass Liebe sein sollte. Ich freue mich so sehr. Das wird mein erstes Album. Ich habe bisher nur EPs veröffentlicht. Das ist also mein erstes Album und das erste Mal, dass ich eine wirklich gesunde Beziehung mit Liebe habe. Ich bin so aufgeregt, darüber zu sprechen.“

Wann genau das Debütwerk von Julia Michaels erscheinen wird und wie der Titel lautet, ist nicht bekannt.

Foto: (c) LVN / PR Photos