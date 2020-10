Julia Michaels traut sich jetzt auch zu tanzen

Seit dem Beginn ihrer Karriere ist Julia Michaels weit gekommen. Das zeigt sie auch im Musikvideo zu ihrer aktuellen Single „Lie Like This“.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin dazu: „Viele von euch kennen mich als das ungeschickte, unkoordinierte Mädchen, dass zu viele Gefühle hat. Aber in dem ‚Lie Like This‘-Video habe ich in knappen Klamotten getanzt und mich selbst dabei nicht gehasst.“

Das „Lie Like This“-Musikvideo von Julia Michaels ist übrigens seit vorgestern (21.10.) 17 Uhr bei „YouTube“ verfügbar.

Foto: (c) Universal Music