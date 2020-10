Julia Michaels über ein ganz besonderes Lied

Die letzten Jahre waren für Julia Michaels mehr als aufregend. 2017 gab es ihre erste EP, 2019 folgten die nächsten beiden. Außerdem hat sie mit James Bay und Shawn Mendes gesungen und für Selena Gomez und Pink Songs geschrieben. Ein ganz besonderes Lied für sie ist aber „If The World Was Ending“, das sie mit JP Saxe singt. Sie lernten sich beim Schreiben des Songs kennen und verliebten sich ineinander.

Via „Instagram“ schrieb die 26-Jährige: „Es ist jetzt ein Jahr her. „If The World Was Ending“ ist sie seit einem Jahr raus und ich bin so dankbar für den Tag, an dem ich mich mit einem großherzigen, orangefarbenen Fremden ans Klavier setze und über unsere Gefühle sprechen durfte. Dieses Lied hat unser Leben in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Vielen Dank an alle, die es gestreamt, geliebt und unterstützt haben.“ Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Freund JP Saxe und schrieb weiter: „P.S.: Ich habe dieses Bild vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen und ich war so: ‚ew, warum sind wir so krass“

Julia Michaels hat übrigens ihr Debütalbum in der Pipeline. Wann es kommt und wie es heißt, ist noch nicht bekannt.

Foto: (c) Universal Music