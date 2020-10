Justin Bieber: Das nächste Kapitel

Die Geschichte von Justin Bieber ist noch lange nicht vorbei: Der Sänger hat mit seiner Dokumentationsserie „Seasons“ auf „YouTube“ seinen Weg gezeigt, wie er seine gesundheitlichen Probleme und seine Drogensucht in den Griff bekommen hat. Doch jetzt geht es weiter.

Wie Bieber nun auf „Instagram“ angekündigt, erscheint diesen Freitag (30.10.) auf „YouTube“ eine neue Dokumentation mit dem Titel „Next Chapter“. In dem dazugehörigen Trailer spricht der 26-Jährige davon, wie er in den vergangenen Jahren an sich selbst gearbeitet hat, um die beste Version von sich selbst zu sein, die er sein kann und wie die Verschiebung seiner Tour zu etwas Positivem geführt hat.

Justin Bieber hat kürzlich übrigens auch erst zwei neue Songs veröffentlicht: „Holy“ und „Lonely“.

