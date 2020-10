Justin Bieber: „Dieses Lied ist so mächtig“

Seit Freitag (16.10.) gibt es die neue Single von Justin Bieber. „Lonely“ ist für ihn ein Song voller Emotionen. Dazu passt auch das Musikvideo, in welchem Jacob Tremblay den jungen Justin spielt. Das machte den 26-jährigen Star, der im Alter von 13 Jahren entdeckt wurde, besonders emotional.

Via „Instagram“ schrieb er: „Als jemand in meiner Position glaube ich, dass es mächtig ist, Verwundbarkeit auszudrücken. Und deshalb glaube ich, dass dieses Lied so mächtig ist. Und Jacob Tremblay ist so talentiert. Es war emotional, ihn mich spielen zu sehen und das von außen zu sehen, wie er nach innen schaut.“

Den neuen Song gibt es übrigens auch bei der neuen Musikfunktion von „Snapchat“.

