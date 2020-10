Justin Bieber: Liebeserklärung zum ersten Hochzeitstag

Justin Bieber hat seiner Ehefrau Hailey zu einem besonderen Anlass eine Liebeserklärung gemacht: Das Paar feierte am 30. September seinen ersten Hochzeitstag. Vor einem Jahr gaben sich der Sänger und das Model bei einer kirchlichen Zeremonie das Jawort.

In einem „Instagram“-Post schrieb Bieber deshalb jetzt: „Hailey Bieber, ich bin so glücklich, dein Mann zu sein. Du lehrst mich jeden Tag so viel und machst mich zu einem besseren Menschen! Ich verspreche dir, dich darin zu unterstützen, die Frau zu sein, zu der dich Gott berufen hat. Glückwunsch zum Hochzeitstag mein schönes, süßes Mädchen.“

Das Paar hatte sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich auf einem Standesamt in New York geheiratet. Erst im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.

Foto: (c) PR Photos