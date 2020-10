Justin Bieber: Neuer Song exklusiv bei …

Noch bevor Justin Biebers neuer Song „Lonely“ morgen (16.10.) offiziell veröffentlicht wird, können Beliebers ihn schon jetzt hören. Und zwar mit der neuen Musikfunktion von „Snapchat“.

„Billboard.com“ berichtet: „Jetzt haben Snapchatter Zugriff auf eine kuratierte Musikbibliothek, sodass ihre Lieblingslieder von etablierten und aufstrebenden Künstlern die kurzen Videos, die sie an Freunde und Familie senden, als Soundtrack begleiten. Die Sound-Liste von Snapchat enthält exklusiv einen Ausschnitt aus dem Song „Lonely“, der neuen Zusammenarbeit zwischen Bieber und Benny Blanco.“ Wenn ein Nutzer einen Snap mit Sound bekommt, kann er up swipen, um den Songtitel, den Künstlernamen und das Albumcover zu sehen. „Billboard.com“ schreibt weiter: „Ein ‚Play This Song‘-Link wird ebenfalls angezeigt, damit der gesamte Song auf der gewünschten Streaming-Plattform (…) angehört werden kann.“

Justin Bieber arbeitet mit seiner Modemarke übrigens mit dem Schuhhersteller Crocs zusammen.

