Justin Bieber über die neue Single „Lonely“

Seit vorgestern (16.10.) gibt es den neuen Song „Lonely“ von Justin Bieber, für den er sich mit Benny Blanco zusammengetan hat.

Via „Instagram“ teilte der 26-Jährige einen Ausschnitt aus dem Musikvideo, in dem der Schauspieler Jacob Tremblay den jungen Justin auf einer Bühne spielt, während Bieber selbst im Publikum sitzt. Dazu schrieb er: „Als [Benny Blanco] und Finneas mir das Lied gezeigt haben, war es, um ehrlich zu sein, schwer zu hören, wie hart es war, durch einige dieser Kapitel zu kommen. Ich ging ins Studio und sang mich dadurch, was nicht einfach war. Aber ich begann wirklich zu erkennen, wie wichtig es ist, diese Geschichte zu erzählen. Es machte mir klar, dass wir uns alle manchmal einsam fühlen.“

Justin Bieber kritisierte übrigens, dass Paparazzi ihm auf Schritt und Tritt folgen.

Foto: (c) PR Photos