Justin Bieber und die Kollaboration mit Crocs

Justin Bieber hat etwas Neues für seine Fans in Petto: Allerdings handelt es sich dieses Mal nicht um etwas musikalisches, sondern es geht um eine Kollaboration seiner Modemarke „Drew House“ mit dem Schuhhersteller Crocs.

Auf „Instagram“ kündigte Bieber in einem Video an: „Ich trage schon seit Anbeginn der Zeit Crocs. Und jetzt habe ich mein eigenes Design.“ In einem zweiten Video fügte Bieber noch hinzu: „Stellt sich, dass ihr eure Augen am 13. Oktober offen haltet.“

Seine Fans freuen sich schon sehr darüber, wie aus den zahlreichen Kommentaren zu entnehmen ist.

Foto: (c) PR Photos