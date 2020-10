Kanye West feiert sich als Wahlsieger, doch er liegt damit falsch

Kanye West feiert sich in Kentucky als Sieger der vorläufigen US-Wahlergebnisse. Wie der Rapper via „Twitter“ bekannt gibt, hat er in diesem Bundesstaat angeblich mehr Stimmen erzielt als seine Kontrahenten Joe Biden und Donald Trump. Nur liegt er damit falsch. Bei den abgebildeten Auswertungen handelte es sich nicht um die echten Ergebnisse, sondern lediglich um ein Test-Design, berichtet der „Musikexpress“.

West selbst will davon offenbar nichts wissen und schrieb euphorisch auf „Twitter“: „Die Leute haben versucht, mir die Präsidentschaftskandidatur auszureden. Lass‘ niemals zu, dass schwache, kontrollierende Menschen deinen Geist töten.“

Kanye West hat dieses Jahr bei den Präsidentschaftswahlen eigentlich gar keine Chance, zu gewinnen, da er nur in elf Bundesstaaten auf dem Wahlzettel vertreten ist.

Foto: (c) Universal Music