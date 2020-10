Kanye West gibt viel Geld aus, um Präsident zu werden

Obwohl Kanye West kaum Chancen darauf hat, die Präsidentschaftswahl in den USA für sich zu gewinnen, steckt er jede Menge Geld in seine Kampagne. Der 43-Jährige hat im letzten Monat drei Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro, dafür ausgegeben. Das geht aus Berichten der Federal Election Commission hervor, die vom Journalisten Ben Jacobs vom „New York Magazine“ gelesen wurden.

Dieser schrieb auf „Twitter“: „Im September gab die Präsidentschaftskampagne von Kanye West knapp über drei Millionen US-Dollar für Fortified Consulting aus, einem Ableger der Lincoln Strategy Group, einem republikanischen Beratungsunternehmen, und schuldet ihnen weitere 193.000 US-Dollar.“ In den Berichten steht außerdem, dass West insgesamt 9,75 Millionen Dollar für die Kampagne ausgegeben habe. Außerdem habe er 540.000 Dollar Schulden. Scheinbar unbeeindruckt von seinen geringen Siegchancen, wurde auch bekannt, dass Kanye erst Anfang der Woche weiteres Geld in die Kampagne gepumpt hat. Ben Jacobs twitterte: „Und in einem neuen 48-Stunden-FEC-Bericht steht, dass Kanye West am 19. Oktober 2.113.002,99 US Dollar zu seiner Kampagne beigetragen habe (nicht ausgeliehen).“

Kanye West feierte sich übrigens auch schon als Wahlsieger.

