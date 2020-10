Kanye West: Wahlkampf-Endspurt

Wenn es nach Kanye West geht, müssen sich Donald Trump und Joe Biden warm anziehen. Der Rapper ist nach wie vor fest entschlossen, die US-Präsidentschaft an sich zu reißen. Entsprechend offensiv betreibt West seinen Wahlkampf.

Via „Twitter“ postete der 43-Jährige gleich mehrere Videos, die zeigen, wo die Wähler ihr Kreuz setzen sollen. Vote for Kanye! Was der Mann von Kim Kardashian bierernst meint, wird von vielen Amerikanern belächelt. Doch nicht alle finden das so witzig. Jennifer Aniston rief kürzlich dazu auf, nicht für den Musiker zu stimmen. Eine Wahl sei schließlich ernst zu nehmen. West entmutigt das aber nicht. Er bezog Stellung und twitterte: „Wow. Aber was soll’s. Los geht’s!“

Jennifer Aniston wählte übrigens Joe Biden.

Foto: (c) Universal Music