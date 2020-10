Katie Melua: „Die Liebe ist eben eine Herausforderung“

Katie Melua und ihr Ehemann James Toseland haben sich dieses Jahr getrennt.

Im Interview mit dem „Stern“ sprach die 36-Jährige über ihre eigenen Erfahrungen mit der Liebe. In ihrem ersten Song „A Love Like This“ geht es um die große Liebe und darum, wann diese wohl enden wird. Dazu sagte sie: „Die Liebe ist eben eine Herausforderung. Ich war selbst sieben Jahre lang verheiratet und bin es jetzt nicht mehr. Ich kenne viele andere Paare, die große Probleme haben. Und dann sehe ich junge Paare, bei denen alles toll zu sein scheint, und frage mich: Wie könnte man es schaffen, dass es ein Leben lang so bleibt? Liebe und Beziehungen haben so viele Nuancen, und wir sollten über alle reden.“

Auf die Frage, ob sie denkt, dass wir einen zu idealistischen Blick auf die Lieben haben, sagte sie: „Nicht in der Gesellschaft allgemein. Meine Mutter zum Beispiel war nie idealistisch, sie hat ein sehr pragmatisches Verständnis von Liebe. In der Kultur und in der Kunst gibt es diesen verklärten Blick auf die Liebe dagegen schon, auch in einigen meiner Songs. Ich habe neulich den Begriff „Liebespropaganda“ gelesen – und ich dachte, ich weiß genau, was damit gemeint ist: Du findest deinen Seelenverwandten und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In der Realität ist das unglaublich schwierig und kommt nur ganz selten vor.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos