Katie Melua: „Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was mich so faszinieren würde wie Musik“

Katie Melua ist schon seit fast 20 Jahren erfolgreich im Musikbusiness.

Im Interview mit dem „Stern“ verriet die Sängerin, ob sie Lust hätte, noch etwas anderes als die Musik auszuprobieren. Dazu sagte die 36-Jährige: „Ich habe eher das Gefühl, dass ich gerade erst angefangen habe und dass ich noch so vieles machen möchte in der Musik. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, inspirieren mich immer noch. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was mich so faszinieren würde wie Musik.“

Katie Melua hat am 16.10. mit ihrem „Album No. 8“ ihr achtes Album veröffentlicht.

Foto: (c) BMG / Mark Watson