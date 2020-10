Katie Melua nach ihrer Trennung: „Ich fühle mich wie ein Teenager“

Katie Melua und Ehemann James Toseland haben sich nach sechs Jahren Ehe getrennt.

Im Interview mit „blick.ch“ sprach die Sängerin erstmals darüber. Sie sagte: „Ich singe ehrlich und offen darüber, wie ich mich bei der Trennung gefühlt habe, wie ich sie erlebt habe. Und es ist tatsächlich so: Anstatt über die Märchenversion der Liebe singe ich nun zum ersten Mal vom Auseinandergehen und vom sich Lösen.“ Melua ist Anfang des Jahres wieder in ihr Elternhaus in West-London gezogen. Es geht ihr aber sehr gut. Sie sagte weiter: „Ich fühle mich wie ein Teenager. Ich hab nämlich gerade sturmfrei.“

Sie Sängerin hat zwar Pech in der Lieben, aber mit der Musik läuft es umso besser. Am 18.10. kommt ihr neues Album „Album No. 8“ raus, ihr wohl persönlichstes Werk.

