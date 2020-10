Katie Melua: Wie ihre georgische Vergangenheit ihre Leben beeinflusst hat

Katie Melua ist in Georgien geboren und aufgewachsen. Als sie neun Jahre alt war, zogen ihre Eltern mit ihr nach Großbritannien.

Im Interview mit dem „Stern“ sprach die 36-Jährige über ihre Wurzeln. Als Kind hat sie in den 90er-Jahren den Bürgerkrieg in Georgien miterlebt. Inwiefern dieses Erlebnis ihr Leben beeinflusst hat, dazu sagte sie: „Ich war dadurch umso glücklicher, dass ich die Möglichkeit hatte, in den Westen zu kommen und in einem sicheren Land zu leben. Man macht den Wasserhahn an und es kommt Wasser raus, man drückt auf den Lichtschalter und das Licht geht an, ich konnte Filme gucken und Musik hören – solche kleinen Dinge weiß ich dadurch zu schätzen.“

Auf die Frage, wo ihr Zuhause ist, sagte sie: „Wie gesagt, ich habe von beidem etwas. Zum Glück muss ich mich nicht entscheiden – das könnte ich auch gar nicht.“

Foto: (c) BMG / Tetesh Ka