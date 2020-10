Katy Perry im Kuh-Outfit

Nicht mehr nur Leoparden-Prints sind in, sondern anscheinend auch schwarz-weiße Kuhflecken, wenn es nach Katy Perry geht. Die 35-Jährige zeigt sich in einem „Instagram“-Beitrag von Kopf bis Fuß in dem Look: Hut, Kleid, fingerlose Abendhandschuhe und natürlich auch die passenden Schuhe. Anlass für dieses Outfit ist der Start der Dreharbeiten für „American Idol“. Dort sitzt die Sängerin sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove nämlich in der Jury.

Zu den Bildern schrieb sie: „Mutter Kuh ist zurück bei der Arbeit und es ist jetzt schon Euter-lich, lächerlich Muh-bewegend! Nicht fotografiert: meine Pump-Pausen.“

Katy Perry bricht übrigens eine Lanze für arbeitende Mütter.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos