Kay One: Bald Album mit Cristobal?

Cristobal war ab 2007 Sänger bei der Band „Room 21“, die nach der deutschen Castingshow „Popstars“ zusammengestellt wurde. Im März 2009 löste die Band sich aber wieder auf. Jetzt aber wurde Kay One auf den Sänger aufmerksam und hat mit ich ihm zusammen den Sommer-Song „Bachata“ veröffentlicht. Auch ein gemeinsames Album ist denkbar.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ sagte Kay One: „Cristobal ist ja jetzt mit bei uns im Team, bei mir und Stard Ova, und wir werden auf jeden Fall noch viel mehr Songs machen. Vielleicht auch irgendwann mal ein Album zusammen machen. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt und hätte da auch Bock drauf, weil ich einfach glaube, dass ich mit ihm jetzt so jemanden gefunden hab, wo ich einfach auch weiß: Es passt einfach, es macht sehr viel Spaß mit ihm zu arbeiten, weil er erstens von seiner Persönlichkeit her ein super Typ ist und auch ein sehr fleißiger Typ im Studio ist, sehr talentiert.“

Auch Cristobal selbst freut sich über die Zusammenarbeit und sagte: „Ich sag mal so, ist das Beste, was mir passieren konnte, die Zusammenarbeit. Das hat so gut harmoniert. Ich freu mich auf das, was noch kommt.“

Foto: (c) princekayone.de