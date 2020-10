Keira Knightley und die Erwartungen an die Liebe

Keira Knightley glaubt an die Liebe. Die meisten Menschen aber – so die Schauspielerin – hätten einfach zu große Erwartungen, wenn sie in einer Beziehung sind.

Wie „showbizspy.com“ berichtet, sagte sie vor einiger zeit: „Es ist schon schwierig, wenn man verliebt ist – meistens sind die eigenen Erwartungen einfach zu hoch. Ich glaube aber dennoch an die Liebe, denn man lernt einfach auch sehr viel mehr über sich selbst, wenn man sich um einen anderen Menschen sorgt.“

Keira Knightley ist seit 2013 mit James Righton verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

