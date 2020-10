Kelly Jones veröffentlicht neues Album und eine Dokumentation

Kelly Jones hat „Stereophonics“-Hits für sein neues Soloalbum „Don’t Let The Devil Take Another Day“ neu interpretiert. Am 4. Dezember gibt es das neue Album mit insgesamt 21 Tracks, von denen 18 Neuinterpretationen der walisischen Rock-Band sind. Darüber hinaus hat der 46-jährige Musiker einen gleichnamigen Dokumentarfilm erstellt, in dem er zum ersten Mal seine eigenen geheime und persönliche Turbulenzen beschreibt.

Laut einer Pressemitteilung erzählt der Film die unerzählte Geschichte einer „bemerkenswerten persönlichen Genesung von Kelly, der während seiner Tournee im Jahr 2019 ein Geheimnis vor seiner Band, seiner Crew und seinen Produzenten geheim hielt – eine Enthüllung, die seine Karriere und sein zukünftiges Musikmachen zu untergraben drohte .“ Der Dokumentarfilm wird am 4. November beim „Doc n Roll Festival“ uraufgeführt, bevor er am 27. November in ganz Großbritannien in die Kinos kommt.

Die Trackliste für „Don’t Let The Devil Take Another Day“ lautet:

1. Hurry Up And Wait

2. You’re My Star

3. Suzy

4. Katie

5. I Wanna Get Lost With You

6. Help Me Make It Through The Night

7. I Stopped To Fill My Car Up

8. Before Anyone Knew Our Name

9. Mr Writer

10. Rewind

11. Local Boy In The Photograph

12. Feel

13. Into The World

14. This Life Ain’t Easy (But It’s The One That We All Got)

15. Boy On A Bike

16. No-one’s Perfect

17. Show Me How

18. Maybe Tomorrow

19. Traffic

20. Just Looking

21. Dakota

