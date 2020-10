Kelly Rowland: Diesen Modetrend hasst sie

In der Mode ist es ja häufig so, dass alte Trends wieder aufleben. Wenn es nach Kelly Rowland geht, würdet zumindest eine modische Erscheinung in der Versenkung bleiben: tiefsitzende Jeans.

Gegenüber „Popsugar“ sagte die Sängerin: „Ich möchte nicht, dass dies wiederkommt, denn hochtaillierte Jeans machen mich so glücklich. Ich habe das Gefühl, dass hochtaillierte Jeans einfach an jedem Körpertyp gut aussehen und diese tiefsitzenden Jeans bauen für mich zu viel Druck auf.“

Kelly Rowland erwartet aktuell übrigens ihr zweites Kind.

