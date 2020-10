Kelly Rowland: Sexy und schwanger

Kelly Rowland erwartet ihr zweites Kind und möchte sich, im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft, sexy fühlen und kleiden.

Zum „InStyle“ Magazin sagte die 39-Jährige: „Ich möchte mich ein bisschen sexy anziehen. Das letzte Mal war ich wirklich pummelig. Ich dachte, ich mache es diesmal besser. Jetzt kann ich nirgendwo hingehen, aber ich liebe Stücke, die mir etwas Platz geben und in unter denen man immer noch die Form der Frau sehen kann. Ich spielte in meinem Schrank und kombinierte mein altes Vintage-T-Shirt von Lenny Kravitz mit meinen kleinen Stiefeletten aus Schlangenleder. Es sah so süß aus. Ich kann es kaum erwarten, es zu tragen.“

Rowland und Tim Weatherspoon sind seit 2014 verheiratet. Die beiden haben bereits einen gemeinsamen Sohn, Titan, der bald sechs Jahre alt wird.

