Die schwedische Singer-Songwriterin Kiddo hat am Freitag (16.10.) zusammen mit Robin Schulz die Single „All We Got“ veröffentlicht.

„Warner Music“ schreibt, dass der Song „uns genau den Mut und die Entschlossenheit zurückgibt, die wir zuletzt vermissten.“ Über ihre Zusammenarbeit sagte Kiddo: „Ich liebe die bittersüße Magie, die Robin und ich über die aktuelle Situation erschaffen haben. In Zeiten wie diesen hinterfragt und würdigt man Dinge anders und will das Meiste aus dem machen, was man hat.“

Das Video zu „All We Got“ wurde übrigens im rumänischen Bukarest gedreht und handelt von der Rivalität und Freundschaft zweier Turnerinnen, gespielt von den ehemaligen Profiturnerinnen Olivia Cimpian und Andrada Craciun.

Foto: (c) LooMee TV