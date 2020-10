Kim Kardashian: Rauschendes Fest, trotz Corona

Kim Kardashian pfeift offenbar auf die Corona-Regeln, und das, obwohl das Coronavirus in den USA schon über eine viertel Million Tote gefordert hat. Die Unternehmerin feierte trotz alledem ihren 40. Geburtstag auf einer Privatinsel mit einer rauschenden Party, ohne Abstand und ohne Maske.

Am Dienstag (27.10.) postete sie Fotos ihrer Party auf „Instagram“. Dazu schrieb sie: „40 und sich so demütig und gesegnet zu fühlen. Es gibt keinen einzigen Tag, den ich für selbstverständlich halte, besonders in diesen Zeiten, in denen wir alle an die Dinge erinnert werden, die wirklich wichtig sind. Zu meinem Geburtstag in diesem Jahr könnte ich mir keinen besseren Weg vorstellen, ihn zu feiern, mit einigen der Menschen, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin.“ Eine Followerin kommentierte den Post mit den Worten: „Ich finde, du hättest das nicht mit uns teilen, sondern für dich behalten sollen. Menschen sterben und andere leiden und müssen zuschauen, wie die Todeszahlen steigen, während sie zu Hause in Quarantäne sind.“

In dem Post versuchte Kardashian aber, die Wogen zu glätten. Sie schrieb weiter: „Ich glaube, vor COVID hat keiner von uns wirklich geschätzt, was für ein einfacher Luxus es war, in einer sicheren Umgebung reisen und mit Familie und Freunden zusammen sein zu können. Nachdem ich zwei Wochen lang mehrere Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt und alle zur Quarantäne aufgefordert hatte, überraschte ich meinen engsten inneren Kreis mit einem Ausflug zu einer privaten Insel, auf der wir so tun konnten, als wären die Dinge nur für einen kurzen Moment normal. Wir tanzten, fuhren Fahrrad, schwammen in der Nähe von Walen, fuhren Kajak, sahen uns einen Film am Strand an und vieles mehr. Mir ist klar, dass dies für die meisten Menschen derzeit so weit außerhalb der Reichweite liegt. In solchen Momenten werde ich demütig daran erinnert, wie privilegiert mein Leben ist.“ Dazu setzte sie den Hashtag #thisis40.

Foto: (c) Sushi / PR Photos