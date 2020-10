„Kiss“: Gene Simmons versteht Lockdown-Kritiker nicht

Von zuhause aus zu arbeiten und seine ganze Freizeit zuhause zu verbringen, ist nichts, worüber man sich beklagen sollte. Aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns ist dies für viele Menschen aktuell der Alltag. Gene Simmons findet, dass es schlimmeres geben könnte.

Der „Kiss“-Musiker sagte der Radiostadion „K-97“: „Aktuell macht die Pandemie keinen Spaß. Für viele Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, ist dies herzzerreißend. (…) Die letzte Generation des letzten Jahrhunderts hat viele Kriege erlebt. Über 100 Millionen Menschen sind im zweiten Weltkrieg gestorben. Es gab Lebensmittelknappheit in Amerika. (…) Und dann zur Wende zum 20. Jahrhundert gab es die Grippen-Epidemie, an er wieder 50 Millionen Menschen starben. Und jetzt darum gebeten zu werden, zuhause und zwei Wochen in Quarantäne zu bleiben, wo man sich Essen bestellt… (…) Heutzutage mit dem zu vergleichen, was früher war… Kommt schon. Die ältere Generation, eurer Großeltern schauen euch an, als wärt ihr auf Crack.“

Auch „Kiss“-Mitglied Paul Stanley hat erst auf das Tragen einer Maske hingewiesen.

Foto: (c) PR Photos