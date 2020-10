Konzertfilm von „Little Mix“

Wenn Live-Auftritte schon nicht möglich sind, dann zumindest in Erinnerungen schwelgen. Das haben sich wohl „Little Mix“ gedacht. Denn für zwei Tage im November hat die Girlband ihren Konzertfilm „LM5: The Tour Film“ angekündigt.

Auf „Instagram“ schrieben „Little Mix“ dazu: „Wir kommen auf die Leinwand in deiner Nähe. ‚LM5: The Tour Film‘ kommt am 21. und 22. November ins Kino. Karten gehen nächsten Donnerstag (15.10.) in den Verkauf.“

Weitere Infos und Tickets gibt es unter „littlemixtourfilm.com“.

Foto: (c) Sony Music / Boo George