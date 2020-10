„Korn“: Video-Premiere von „Finally Free“ als Teil eines Videogames

Für die Premiere ihres Videos zum Song „Finally Free“ haben sich „Korn“ etwas besonderes einfallen lassen.

Wie „Warner Music“ mitteilt, hat sich die Band für eine Kollaboration mit dem bekannten Free-to-play-Videospiel „World of Tanks Blitz“ zusammengetan, die auch die Enthüllung des Musikvideos beinhaltet. Leadsänger Jonathan Davis sagte gegenüber „Warner Music“: „Ich mag ‚World of Tanks Blitz’ wirklich gern. Es ist geschichtstreu und es gibt darin eine Menge großartiger Panzer, außerdem ballert man nicht einfach nur drauf los. Ich denke, es gibt eine Verbindung zwischen Rock und Videospielen, denn sie sind gleichermaßen intensiv. Es scheint, als gingen sie seit jeher Hand in Hand.“ Das Video ist auch der Start des neuen Halloween-Modus „Burning Games“ in „World of Tanks Blitz“. „Korn“ werden damit zum Bestandteil des beliebten Spiels, das weltweit über 137 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

Vom 16.-24. Oktober können Spieler In-Game-Aufgaben meistern und so Teile des Band-Artworks und spezielle Items enthüllen. Im „Burning Games“-Modus kämpfen Spieler um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld, um sich In-Game-Belohnungen zu sichern. Jedem Fahrzeug auf dem Schlachtfeld wird Lebensenergie verlieren, sobald die Uhr läuft, wie ein Vampir, der einem das Blut aussaugt. Um ihre Energie zurückzugewinnen, müssen die Spieler ihren Feinden Schaden zufügen.

Foto: (c) PRN / PR Photos