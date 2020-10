Krebskranker Jeff Bridges erhält viel Zuspruch

Nach Bekanntgabe seiner Krebserkrankung erhält Jeff Bridges viel Zuspruch von Kollegen.

So schrieb etwa Barbra Streisand, mit der Bridges für den Film „Liebe hat zwei Gesichter“ vor der Kamera stand, zu dessen „Instagram“-Post: „Ich habe erst letzte Woche in einem Interview über dich gesprochen, wie brillant du in ‚Liebe hat zwei Gesichter‘ warst und wie viel Spaß ich mit dir hatte. Du hast so einen fröhlichen Geist, dass ich weiß, du wirst auch dieses Zwischentief überwinden. Ich schicke dir viel Liebe und Licht.“

Auch Michelle Pfeiffer meldete sich zu Wort. Sie drehte mit Bridgers „Die fabelhaften Baker Boys“ und kommentierte schlicht: „Ich liebe dich, Kumpel.“

Bei Jeff Bridges wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Das hat der Oscarpreisträger am Dienstag (20.10.) über seine Social-Media-Kanäle öffentlich gemacht.

