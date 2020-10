Kristen Stewart hat Schwierigkeiten mit Prinzessin Dianas Akzent

Kristen Stewart macht der Akzent von Prinzessin Diana zu schaffen. Das hat die 30-Jährige in einem Interview mit der „InStyle“ verraten. Stewart verkörpert Prinzessin Diana im Biopic „Spencer“ und sagte: „Der Akzent ist höllisch einschüchternd, weil die Leute diese Stimme kennen und sie so, so deutlich und besonders ist.“

Um die verstorbene Prinzessin bestmöglich verkörpern zu können, arbeitet sie mit einem Dialekt-Coach zusammen.

1997 starb Lady Di nach einem Autounfall in Paris. Im Film „Spencer“ steht eines der letzten Weihnachtsfeste von Prinzessin Diana im royalen Kreise im Mittelpunkt. Die Produktion für den Film wird voraussichtlich Anfang 2021 beginnen, sodass er wahrscheinlich 2022 erscheinen wird.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos