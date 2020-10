Lady Gaga bereitet Wahlsnacks vor

In genau zwei Wochen ist es so weit, dann wählen die US-Bürgerinnen und Bürger den Präsidenten. Und Lady Gaga bereitet sich schon mal auf lange Schlangen vor den Wahlbüros vor. Was wäre da besser als ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade?

Via „Instagram“ teilte sie ein Video, wie sie diese schon mal vorbereitet und in Tüten packt. Dazu schrieb sie: „Stellt sicher, dass ihr für eine unterhaltsame Zeit in der Warteschlange bei der Wahl bereit seid, da sie möglicherweise lang ist! Mein Wahlsnack ist Erdnussbutter und Marmeladen Sandwiches! Stellt sicher, dass ihr eure eigenen Snacks einpackt und geht zu feedthepolls.org oder @pizzatothepolls, um zu erfahren, wie ihr spenden könnt, um Menschen in der Schlange zu ernähren.“

Lady Gaga betet übrigens für ein totkrankes Mädchen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos