Lady Gaga: Selbstfürsorge ist der beste Schönheitstipp

Lady Gaga verwendet Make-Up und Parfum, um ihre Gefühle positiv zu beeinflussen. Für sie ist Selbstfürsorge etwas ganz individuelles. Ihr geht es darum, ihre Beauty-Routine „ganzheitlich“ anzugehen.

Im Gespräch mit dem „Life Magazine“ des „Sunday Independent“ sagte sie: „Ich glaube, dass Selbstfürsorge, der beste Schönheitstipp überhaupt ist. Wenn du dich um deinen Geist, Körper, deine Haut, dein Herz und deine Heiling konzentrierst, dann gehst du Schönheit ganzheitlich an. Für mich ist es so, dass Make-Up und Parfum meine Stimmung verändert und das ist wertvoll. An unserem Inneren zu arbeiten ist das, worauf es ankommt. Darüber hinaus schätze ich die Kraft, der optischen Verwandlung und wie diese meine Gefühle beeinflusst.“

Lady Gaga hat übrigens kürzlich in einem Video ihre Fans dazu aufgefordert, wählen zu gehen. In den USA stehen am 3. November die Präsidentschaftswahlen an.

Foto: (c) PR Photos