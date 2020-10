Lana Del Rey: Hat sie das Erscheinungsdatum für ihr Album verraten?

Das neue Album „Chemtrails Over The Country Club“ von Lana Del Rey wird entweder noch Ende dieses oder Anfang nächstes Jahr erscheinen. Das hat die Sängerin jetzt ganz nebenbei bei einer Buchsignierungsstunde ihres Gedichtbandes „Violet Bent Backwards Over The Grass“ verraten.

Laut „NME“ sagte Del Rey zu ihren Fans: „Das neue Album wird entweder am 10. Dezember oder nächstes Jahr am 07. Januar herauskommen. Da der Vinyl-Prozess elf Wochen dauert, wird es wahrscheinlich eher der 07. Januar.“

Offiziell bestätigt, ist dies allerdings noch nicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos