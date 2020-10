„Lany“: Das neue Album „mama’s boy“ ist da

Seit gestern (02.10.) gibt es das neue Album „mama’s boy“ von „Lany“. Damit liefert die Band eine Hommage an ihre Heimat, das Erbe und Americana, berichtet „Universal Music“. Und „Lany“ sind sich auch auf dieser Platte ihrer Bandphilosophie treu geblieben, die laut Sänger Paul Klein besagt: „Songs zu schreiben, die klanglich und inhaltlich überall auf der Welt relevant sind, die alle Menschen ansprechen.“

Hier die Tracklist:

1. you!

2. cowboy in LA

3. heart won’t let me

4. if this is the last time

5. i still talk to jesus

6. paper

7. good guys

8. sharing you

9. bad news

10. when you’re drunk

11. anything 4 u

12. sad

13. (what i wish just one person would say to me) aka happy for you

14. nobody else

Foto: (c) Universal Music