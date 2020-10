LeAnn Rimes: „Das war meine Einführung in die Sexualität“

LeAnn Rimes spielte mit 17 Jahren im Kultfilm „Coyote Ugly“ mit. Für alle, die es vergessen haben, darum geht’s: die Figur Violet Sanford, gespielt von Piper Perabo, strebt eine Karriere als Songschreiberin an. Sie arbeitet in der Bar Coyote Ugly, in der die Barkeeperinnen auch mal freizügige Performances auf der Theke hinlegen. LeAnn Rimes spielte in dem Film sich selbst und offenbarte jetzt, dass die Dreharbeiten sie erstmals dazu gebracht haben, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ erzählte die 38-Jährige: „Ich war 17 Jahre alt. Ich war dieses kleine, süße, unschuldige Mädchen.“ Als sie zum Filmset gekommen sei, habe man ihr direkt etwas gegeben, um ihren BH auszustopfen. „Sie sagten, schiebe [die Brüste] hoch. Das war meine Einführung in die Sexualität.“

Sie habe zwar versucht, die Rolle der sexy Sängerin so gut wie möglich zu spielen, räumte aber ein, dass das nichts mit ihr als Privatperson zu tun hat.

Foto: (c) PR Photos