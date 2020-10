„Led Zeppelin“ feiern 50 Jahre „III“

Vor 50 Jahren haben „Led Zeppelin“ ihr drittes Album „III“ veröffentlicht, das sich weltweit über 13 Millionen Mal verkaufte.

Um das zu feiern, bringt die Band, wie „Warner Music“ berichtet, am 15. Januar 2021 eine exklusive Reissue der japanischen Version ihrer Single “Immigrant Song” auf limitierter 7”-Vinyl mit “Hey, Hey, What Can I Do” auf der B-Seite und originalem Artwork heraus. Ein Muss für jeden Fan!

Übrigens: Den ewigen Rechtsstreit um „Stairway To Heaven“ haben „Led Zeppelin“ endgültig vor Gericht gewonnen.

Foto: (c) Warner Music / Neil Preston