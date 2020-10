Lena Meyer-Landrut: Schlechte Nachrichten mit Aufmunterung

Lena Meyer-Landrut kann ihre Tour nicht wie geplant im November starten lassen. Und Nachholtermine sind leider erst im Juni 2022 möglich. Deswegen hat die Sängerin sich etwas für ihre Fans ausgedacht.

In einem Video auf „Instagram“ sagte sie: „Ich habe mir überlegt, dass wir dieses Kack-schlechten Nachrichten in etwas Gutes umwandeln. Ich bin gerade im Studio (…) und ich bin generell gerade viel im Studio und schreibe viel an neuer Musik rum. Und ich will noch ganz viel schreiben und will diese neue Musik am liebsten nächstes Jahr fertig produzieren und dann mit einem neuen Album kommen. Und dann mit dem neuen Album, mit euch gemeinsam auf Tour gehen und zwar 2022, ohne Risiko, dafür mit voller Party. Wenn ihr eure Tickets behalten wollt, dann freue ich mich megamäßig darüber und dann habe ich mir für euch ein kleines Goodie überlegt, als Treue quasi. Mehr Infos dazu kommen noch. Wenn ihr das Ticket nicht behalten könnt, wollt, dann habe ich dafür natürlich auch Verständnis.“

Hier die neuen Termine für Juni 2022:

02.06.2022 | HAUS AUENSEE, LEIPZIG

03.06.2022 | SPORTHALLE, HAMBURG

04.06.2022 | MITSUBISHI ELECTRIC HALLE, DÜSSELDORF

06.06.2022 | BEETHOVENSAAL, STUTTGART

07.06.2022 | TONHALLE, MÜNCHEN

08.06.2022 | BATSCHKAPP, FRANKFURT

10.06.2022 | TEMPODROM, BERLIN

Foto: (c) Magdalene aka Sirius.Film / Universal Music