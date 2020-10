Lenny Kravitz über die gute Beziehung zu Jason Momoa

Nicht viele kommen mit dem neuen Mann der Ex-Frau klar. Nicht so Lenny Kravitz. Er lernte Jason Momoa 2005 kennen, als dieser ganz frisch mit Lennys Ex-Frau Lisa Bonet zusammen war.

Der Sänger sagte gegenüber der Zeitschrift „Men’s Health“: „Die Leute können nicht glauben, wie eng Jason und ich sind oder wie eng ich immer noch mit Zoes Mutter bin, wie wir uns alle verhalten. Wir machen es einfach, weil es das ist, was wir tun müssen. Wir lassen die Liebe bestimmen, oder? Ich meine natürlich, nach der Trennung war es Arbeit – es braucht etwas Arbeit und Zeit, Heilung und Reflexion und so weiter. Aber Jason und ich? In dem Moment, als wir uns trafen, sagten wir buchstäblich: ‚Oh, ja. Ich liebe diesen Kerl.‘“

Lenny Kravitz ließ sich übrigens 1993 nach sechsjähriger Ehe von Lisa Bonet scheiden. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Zoe ist 31 Jahre alt. Seit 2017 sind Jason Momoa und Lisa Bonet verheiratet.

