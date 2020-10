Leslie Mandoki über seine Single „Wake up“

Mit seiner aktuellen Single „Wake up“ hat Leslie Mandoki einen musikalischen Weckruf an seine Fans gerichtet und sie gleichzeitig in den sozialen Medien dazu aufgefordert, virtuell gemeinsam mit seinen „Soulmates“ den Song zu singen und als Video aufzunehmen. So entstand das Musikvideo zur Single, das seit wenigen Tage verfügbar ist.

Der Musiker selbst sagte laut „MCS“ dazu: „Es berührt mich sehr, dass wir mit unserer Botschaft unser Publikum erreichen. Aber wir leben in seltsamen Zeiten und durch die pandemiebedingte Krise vertiefen sich manche Risse und Verwerfungen in unserer Gesellschaft mit beängstigendem Ausmaß. „Strange days of paranoia blues“ textete ich in der ersten Zeile unseres Songs „Wake Up“, zu einer Zeit, als ich noch nicht ahnen konnte, wie treffend diese Worte in diesem Jahr werden sollten.“

Die „Mandoki Soulmates“ sind übrigens 2021 wieder auf Tour. Ende nächsten Jahres kommen sie auch nach Deutschland.

Foto: (c) Red Rock Production