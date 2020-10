Lewis Capaldi: „Es ist etwas Besonderes“

Lewis Capaldi war am vergangenen Freitag (09.10.) Headliner des „Prime Day Live“ auf „Amazon“. Das kostenlose Live-Streaming-Event fand statt, um auf die Not von kulturellen Veranstaltungsorten aufmerksam zu machen. Dafür kehrten die Acts zu den Veranstaltungsorten zurück, die einen wichtigen Teil ihrer musikalischen Reise bildeten.

In Lewis Fall kehrte er zu „Sneaky Pete“ in Edinburgh zurück, wo er seinen allerersten Headline-Gig aufführte. Während der Aufführung sagte Lewis: „Es ist so schön, hier zu sein und das Haus zu verlassen! Vielen Dank an ‚Amazon‘, dass sie uns dabei haben. Es ist eine so schöne Sache und wir müssen die Musiklokale offen halten. Ich habe als junger Mann viele meiner ersten Gigs hier bei ‚Sneaky Pete’s‘ gespielt, deshalb ist es seitdem etwas Besonderes.“

Lewis Capaldi hatte letzte Woche (07.10.) übrigens Geburtstag.

Foto: (c) Landmark / PR Photos