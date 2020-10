Lewis Capaldi: Geburtstagsnachricht mit Biss

Lewis Capaldi ist vorgestern (07.10.) 24 Jahre alt geworden. Für die vielen Glückwünsche bedankte sich der Sänger in einem „Instagram“-Video. In seiner Story sagte er: „Hi, Leute, Lewis Capaldi hier, das Geburtstagskind, ich wollte mich nur bei euch für all die Geburtstagswünsche bedanken, die Geburtstagsumarmungen und -küsse, die ihr mir geschickt habe. Ich habe wirklich die Liebe gespürt. Vielen Dank dafür!“

Doch Capaldi wäre nicht Capaldi, wenn er bei dieser Nachricht nicht auch seinen typischen Humor einfließen lassen würde. Deswegen sagte er weiter: „Wenn ich auf eure Nachricht noch nicht geantwortet habe, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich euch hasse. Also macht euch deswegen keinen Kopf.“

Sein 23. Lebensjahr fand Capaldi übrigens großartig. Er ist gespannt, was das 24. bringen wird.

Foto: (c) Landmark / PR Photos